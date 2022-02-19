Депай может вернуться в "Лион"

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Депай может вернуться в "Лион"

Фото инстаграм Мемфиса Депая

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай рассматривает возможность смены команды ближайшим летом.

По информации Le Quotidien du Sport, один из вариантов продолжения карьеры для голландца - возвращение в "Лион".

Сообщается, что окружение 28-летнего футболиста уже контактировало с "ткачами".

Напомним, что Депай уже выступал за "Лион" с 2017 по 2021 год, после чего ушёл в "Барсу" на правах свободного агента.

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