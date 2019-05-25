Депай намекнул на уход из "Лиона"
Атакующий полузащитник "Лиона" Мемфис Депай, возможно, решил сменить команду.
В сторис инстаграма голландский вингер выложил своё фото, на котором он идёт в самолёт. Снимок подписан: "Спасибо, Лион".
25-летний Депай выступает за "Лион" с 2017 года. В текущем сезоне он забил 12 голов и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
Контракт между клубом и футболистом рассчитан до июня 2021 года. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
Ранее интерес к бывшему игроку "Манчестер Юнайтед" проявляли "Милан" и "Ливерпуль".
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу Дембеле. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Джеко близок к переходу в "Интер"
-
"Арсенал" продлил контакт с Кириллом Комбаровым
-
Аллегри может возглавить "Милан" этим летом
-
Ван Дейк признался, что не переживает накануне финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"
-
1
Почеттино - о финале "Игры престолов": "Кажется, что его делали так: "Нам нужно заканчивать, как нам это сделать?"
-
1
Моуринью: "У "Реала" есть невероятные игроки, которые будут продолжать вести команду вперед"
-
Арсен Венгер может возглавить "Виссель Кобе"
-
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уилсон хочет уйти из команды
-
3
Роналду впервые за 10 лет забил менее 25 голов в чемпионате
-
Топ-клубы АПЛ ведут борьбу за защитника "РБ Лейпциг"
-
"Ювентус" согласовал новый контракт с Мойсе Кином
-
Бенитес отказал двум клубам
-
Депай намекнул на уход из "Лиона"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Бетиса"
-
1
Роналду пропустит матч с "Сампдорией"
-
Оливер Кан в благотворительном матче не дал детям забить ни одного пенальти
-
1
ПСЖ задумался о продаже Паредеса
-
Американский миллиардер договорился о приобретении "Фиорентины"
-
"Арсенал" хочет усилиться двумя игроками "Сампдории"
-
ПСЖ объявил о продлении контракта с Тухелем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27