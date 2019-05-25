Депай намекнул на уход из "Лиона"

Атакующий полузащитник "Лиона" Мемфис Депай, возможно, решил сменить команду.

В сторис инстаграма голландский вингер выложил своё фото, на котором он идёт в самолёт. Снимок подписан: "Спасибо, Лион".

25-летний Депай выступает за "Лион" с 2017 года. В текущем сезоне он забил 12 голов и сделал 15 ассистов в 46 матчах.

Контракт между клубом и футболистом рассчитан до июня 2021 года. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее интерес к бывшему игроку "Манчестер Юнайтед" проявляли "Милан" и "Ливерпуль".

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