Депай не хочет подписывать с "Лионом" новый контракт

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Депай не хочет подписывать с "Лионом" новый контракт

"Лион" не может договорится с форвардом Мемфисом Депаем о новом контракте. Об этом сообщает RMC.

По данным источника, футболист затягивает переговоры, так как ждет выгодное предложение от топ-клуба Европы.

Ранее сообщалось, что в голландце заинтересована "Барселона", однако "Лион" не хочет отпускать 26-летнего игрока в каталонский клуб.

В конце этого сезона контракт Депая с французами истекает.

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