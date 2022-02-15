Депай не поможет "Барселоне" в ближайших матчах

Фото: инстаграм Депая\Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Мемфис Депай не примет участия в ближайших матчах каталонского клуба из-за травмы, сообщает издание Marca.

По информации источника, нападающий наверняка пропустит матчи против "Наполи" (17 февраля) в 1\16 финала Лиги Европы и "Валенсии" (20 февраля) в 25-м туре Ла Лиги.

Отметим, что из-за мышечной травмы голландский футболист не играет с 12 января.

В нынешнем сезоне Депай сыграл в 23 матчах "Барсы" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал две результативные передачи.

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