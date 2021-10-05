Депай не жалеет о переходе в "Барселону"

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Депай не жалеет о переходе в "Барселону"Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай рассказал, что ни разу не пожалел о своем переходе в каталонский клуб.

– Не жалеете о своем переходе в "Барселону"?

– Как можно о таком спрашивать? Все знают о величии этого клуба и о том, что значит для футболиста перейти сюда. Я никогда не буду жалеть об этом.

Мы в курсе текущей ситуации в «Барсе». Все паникуют, потому что подобное для этого клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и показывать красивый футбол. Но я не переживаю и уверен, что все изменится, – сказал Депай.

Напомним, что Депай стал футболистом "Барселоны" прошедшим летом на правах свободного агента.

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