Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Голландский форвард Мемфис Депай объявил об уходе из "Лиона". Он высказался о своём прощальном матче в стане "ткачей", который состоится 23 мая, с "Ниццей".

"Мне только исполнилось 23 года, когда я перешёл в "Лион". Я изменился, здесь я вырос и стал мужчиной. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное время. Я надолго сохраню эти воспоминания, как и друзей из этого времени. Это был мой дом. Немного странно осознавать, что это будет мой последний матч здесь. Грустно прощаться на пустом стадионе, без болельщиков, но моя семья и друзья будут рядом в этот особенный и эмоциональный момент", — приводит слова Депая L’Équipe.

В сезоне-2020/21 Депай провёл 36 матчах в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.

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