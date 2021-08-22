Депай остался разочарован ничьей с "Атлетиком"

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Депай остался разочарован ничьей с "Атлетиком"Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Голландский нападающий "Барселоны" Мемфис Депай поделился впечатлениями после игры с "Атлетиком" из Бильбао (1:1) во втором туре Ла Лиги.

"Я рад, что забил, но разочарован результатом. Ничья меня не устраивает, я рассчитываю на большее. У меня был шанс забить еще один гол, и я промазал.

Одно очко – это лучше, чем ничего, но мы способны на большее. Мы сражались до конца, но все же я хочу большего. Нам нужно вынести из этого урок и разобраться, как преодолевать прессинг. Надо больше играть как команда", – сказал форвард.

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