Депай остался разочарован ничьей с "Атлетиком"

Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Голландский нападающий "Барселоны" Мемфис Депай поделился впечатлениями после игры с "Атлетиком" из Бильбао (1:1) во втором туре Ла Лиги.

"Я рад, что забил, но разочарован результатом. Ничья меня не устраивает, я рассчитываю на большее. У меня был шанс забить еще один гол, и я промазал.

Одно очко – это лучше, чем ничего, но мы способны на большее. Мы сражались до конца, но все же я хочу большего. Нам нужно вынести из этого урок и разобраться, как преодолевать прессинг. Надо больше играть как команда", – сказал форвард.

Также не пропустите: Куман прокомментировал уход Месси после ничьей с "Атлетиком". | http://soccernews.ru