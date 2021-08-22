Депай остался разочарован ничьей с "Атлетиком"
Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен
Голландский нападающий "Барселоны" Мемфис Депай поделился впечатлениями после игры с "Атлетиком" из Бильбао (1:1) во втором туре Ла Лиги.
"Я рад, что забил, но разочарован результатом. Ничья меня не устраивает, я рассчитываю на большее. У меня был шанс забить еще один гол, и я промазал.
Одно очко – это лучше, чем ничего, но мы способны на большее. Мы сражались до конца, но все же я хочу большего. Нам нужно вынести из этого урок и разобраться, как преодолевать прессинг. Надо больше играть как команда", – сказал форвард.
Также не пропустите: Куман прокомментировал уход Месси после ничьей с "Атлетиком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Тюкавин высказался о лидирстве "Динамо" в РПЛ
-
Президент "Баварии" поделился мнением о Левандовски и Холанде
-
Депай остался разочарован ничьей с "Атлетиком"
-
Куман прокомментировал уход Месси после ничьей с "Атлетиком"
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о ситуации с контрактом Мориба
-
Капитан "Баварии" восстановился от травмы
-
"Тоттенхэм" ведет переговоры по Илайшу Мориба
-
ПСЖ теряет Икарди
-
Президент "Баварии" удивлен поведением Алабы на презентации в "Реале"
-
Сульшер высказался о будущем Погба
-
Бекхэм провел переговоры с Месси
-
Клопп раскритиковал стиль игры "Бернли"
-
Основной футболист "Реала" восстановился от травмы
-
"Барселоне" предложили подписать нападающего из "Севильи"
-
Источник: Эмир Катара дал добро на продажу Мбаппе
-
"Интер" хочет подписать нападающего "Лацио"
-
Куман прокомментировал ничью с "Атлетиком"
-
Трансфер Влаховича в "Атлетико" сорвался
-
Денис Черышев прокомментировал ничью с "Гранадой"
-
Анчелотти поделился мнением о возможном переходе Мбаппе в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14