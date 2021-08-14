Депай отреагировал на то, что "Барселона" все еще не зарегистрировала его своим футболистом
Фото: твиттер "Барселоны"
Форвард Мемфис Депай прокомментировал то, что "Барселона" пока не может зарегистрировать его своим футболистом.
"Жизнь скучна, если не рисковать", - написал голландец в твиттере.
На слова Депая отреагировал защитник каталонцев Жерар Пике: "Согласен на 100%".
Напомним, что в воскресенье, 15 августа, "Барселона" встретится с "Реал Сосьедадом" в рамках 1-го тура Ла Лиги.
Читайте также: "Барселона" рассчитывает зарегистрировать Депая до старта Ла Лиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Сампдория" нацелилась на форварда киевского "Динамо"
-
Диего Коста перейдет в клуб Халка
-
Стала известна приблизительная дата дебюта Месси за ПСЖ
-
Депай отреагировал на то, что "Барселона" все еще не зарегистрировала его своим футболистом
-
Карпин рассказал, кто будет ответственен за выбор вратарей для сборной России
-
"Фиорентина" Кокорина разгромила "Козенцу" в Кубке Италии
-
Ла Лига стартовала! "Валенсия", играя в меньшинстве с 3-й минуты, одолела "Хетафе"
-
"Монако" Головина уступил "Лорьяну" в матче Лиги 1
-
Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"
-
1
УЕФА выделит огромную сумму на помощь клубам в условиях кризиса
-
Новый сезон Бундеслиги стартовал с ничьи между "Баварией" и менхенгладбахской "Боруссией"
-
Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги
-
Кафельников недоволен зарплатой Соболева по новому контракту со "Спартаком"
-
Стали известны детали контракта Наингголана с "Антверпеном"
-
1
Экс-президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал Лапорту
-
"Реал" назвал "Арсеналу" стоимость Эдегора
-
РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона
-
Стекеленбург объявил о завершении международной карьеры
-
"Шахтер" обыграл "Металлист 1925" в матче УПЛ
-
Новичок "Зенита" Клаудиньо получил дебютный вызов в сборную Бразилии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14