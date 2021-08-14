Депай отреагировал на то, что "Барселона" все еще не зарегистрировала его своим футболистом

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Депай отреагировал на то, что "Барселона" все еще не зарегистрировала его своим футболистом Фото: твиттер "Барселоны"

Форвард Мемфис Депай прокомментировал то, что "Барселона" пока не может зарегистрировать его своим футболистом.

"Жизнь скучна, если не рисковать", - написал голландец в твиттере.

На слова Депая отреагировал защитник каталонцев Жерар Пике: "Согласен на 100%".

Напомним, что в воскресенье, 15 августа, "Барселона" встретится с "Реал Сосьедадом" в рамках 1-го тура Ла Лиги.

Читайте также: "Барселона" рассчитывает зарегистрировать Депая до старта Ла Лиги. | http://soccernews.ru
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