Депай отреагировал на возвращение Ибрагимовича в "Милан"

Вингер "Лиона" Мемфис Депай прокомментировал переход нападающего Златана Ибрагимовича в "Милан".

"Ибрагимович реально присоединился к "Милану". Я рад видеть это. Покажи им снова льва!", - написал Депай в твиттере.

Напомним, что голландец и швед играли вместе в "Манчестер Юнайтед" в первой половине сезона 2016/17.

38-летний Ибрагимович заключил с "Миланом" контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

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