Депай отреагировал на возвращение Ибрагимовича в "Милан"
Вингер "Лиона" Мемфис Депай прокомментировал переход нападающего Златана Ибрагимовича в "Милан".
"Ибрагимович реально присоединился к "Милану". Я рад видеть это. Покажи им снова льва!", - написал Депай в твиттере.
Напомним, что голландец и швед играли вместе в "Манчестер Юнайтед" в первой половине сезона 2016/17.
38-летний Ибрагимович заключил с "Миланом" контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.
Не пропустите: Ибрагимович сравнил себя с богом после перехода в "Милан". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Игнатьев объяснил свой уход из "Краснодара"
-
Эдегор перешёл в "Манчестер Сити" (но это не точно)
-
1
Три европейских гранда поспорят за тер Штегена
-
Мусаев высоко оценил уровень игры Сафонова
-
Топ-клуб АПЛ подготовил предложение по Варану
-
"Зачем ехать в Европу?": Игнатьев высказался о переходе в "Рубин"
-
ЦСКА хочет купить одного из лидеров "Ростова"
-
Форвардом "Краснодара" Ари интересуются европейские клубы
-
3
Месси - лучший бомбардир и ассистент десятилетия в топ-5 лигах Европы
-
"Тоттенхэм" объявил о возвращении из аренды троих игроков
-
Депай отреагировал на возвращение Ибрагимовича в "Милан"
-
Только двум тренерам удалось выиграть у команды Гвардиолы дважды за сезон в чемпионате
-
1
Официально: Игнатьев перешёл из "Краснодара" в "Рубин"
-
1
Определена самая результативная команда топ-5 лиг Европы за последнее десятилетие
-
Мусаев назвал причину провала российских клубов в еврокубках
-
"Манчестер Сити" в прошлом сезоне потерял меньше очков в АПЛ, чем за 19 туров текущего розыгрыша
-
1
"Барселона" - лидер топ-5 лиг Европы по числу побед за последнее десятилетие
-
Два клуба РПЛ заинтересованы в аренде хавбека "Спартака" Гулиева
-
Гвардиола прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"
-
"Челси" нацелился на двух игроков ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11