Депай поделился эмоциями после перехода в "Барселону"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Нападающий сборной Нидерландов и новичок "Барселоны" Мемфис Депай поделился эмоциями от перехода в каталонский клуб.

"Это особенный день для меня. Я очень взволнован из-за того, что еду в этот клуб, на этот стадион. Все это прекрасно.

Я надеюсь выиграть много трофеев, именно поэтому я перешёл в этот великий клуб с очень богатой историей.

Я только что вернулся из отпуска и должен сосредоточиться на деле. Хочу начать сезон успешно, постараюсь адаптироваться как можно скорее.

Мне нравится атакующий футбол, нравится создавать моменты, отдавать голевые передачи и самому забивать. Стиль «Барсы» для меня идеален, я счастлив.

С Куманом у меня прекрасные отношения, он придал мне уверенности в себе и помог, когда я был травмирован. Он настоял на моем переходе сюда, в лучший клуб мира. Я рад, что он здесь, и готов биться за него", – сказал Депай.

Напомним, что голландец перешел в "Барселону" на правах свободного агента из "Лиона".

В прошедшем сезоне Депай сыграл 37 матчей за французский клуб в Лиге 1, в которых забил 20 голов и отдал 12 голевых передач.

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