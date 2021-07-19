Депай поделился эмоциями после перехода в "Барселону"

Теги барселонамемфис депай

Депай поделился эмоциями после перехода в "Барселону"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Нападающий сборной Нидерландов и новичок "Барселоны" Мемфис Депай поделился эмоциями от перехода в каталонский клуб.

"Это особенный день для меня. Я очень взволнован из-за того, что еду в этот клуб, на этот стадион. Все это прекрасно.

Я надеюсь выиграть много трофеев, именно поэтому я перешёл в этот великий клуб с очень богатой историей.

Я только что вернулся из отпуска и должен сосредоточиться на деле. Хочу начать сезон успешно, постараюсь адаптироваться как можно скорее.

Мне нравится атакующий футбол, нравится создавать моменты, отдавать голевые передачи и самому забивать. Стиль «Барсы» для меня идеален, я счастлив.

С Куманом у меня прекрасные отношения, он придал мне уверенности в себе и помог, когда я был травмирован. Он настоял на моем переходе сюда, в лучший клуб мира. Я рад, что он здесь, и готов биться за него", – сказал Депай.

Напомним, что голландец перешел в "Барселону" на правах свободного агента из "Лиона".

В прошедшем сезоне Депай сыграл 37 матчей за французский клуб в Лиге 1, в которых забил 20 голов и отдал 12 голевых передач.

Также не пропустите: Черышев высказался о своей травматичности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" объявил об аренде Браима Диаса у "Реала"

"Милан" объявил об аренде Браима Диаса у "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов