Депай поделился ожиданиями от матча с Чехией на Евро-2020
Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Чехии.
– Знаю, что они демонстрируют очень интенсивный футбол. Я уже давно не встречался с Чехией. Думаю, последний раз это было в 2015 году. Против этой команды всегда трудно играть, так что мы ожидаем сложного матча.
Если мы хотим выиграть, нужно будет отдать все силы на футбольном поле. Это мы и планируем сделать, однако легкой прогулки точно не будет.
– Нет ли у ощущения, что этот Евро может стать вашим?
– Логично, что люди так говорят, когда ты добиваешься по ходу турнира хороших результатов. Но я продолжаю повторять, что нужно идти от матча к матчу и фокусироваться исключительно на следующей игре. Мы делали так в группе и продолжим делать сейчас. Для меня ничего не изменилось, – сказал голландец.
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