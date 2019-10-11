Депай помог сборной Голландии обыграть Северную Ирландию

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Депай помог сборной Голландии обыграть Северную Ирландию

Сборная Голландии вырвала победу у Северной Ирландии в рамках 7-го тура отборочного этапа Евро-2020.

Счет был открыт на 75-й минуте гостями встречи. Спустя 5 минут Мемфис Депай забил ответный гол, а на 1-й добавленной минуте еще один мяч забил Люк де Йонг. Точку в матче поставил еще один гол Депая.

Голландия - Северная Ирландия - 3:1 (0:0)

Голы: Магеннис, 75 - 0:1, Депай, 80 - 1:1, Л.де Йонг, 90+1 - 2:1, Депай, 90+4 - 3:1.

Голландия: Силлессен, Дюмфрис (Л.де Йонг, 78), де Лигт, ван Дейк, Блинд, Вайналдум, Ф.де Йонг, де Рон (ван де Бек, 66), Бергвайн, Депай, Бабел (Мален, 66).

Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Смит, Каткарт, Дж.Эванс, Фергюсон, Дэйвис, Сэвилл (Томпсон, 83), К.Эванс (Флэнаган, 87), Макнэйр, Лафферти (Магеннис, 66), Даллас.

Нидерланды в группе C занимают лидирующую позицию, имея в активе 12 баллов. У Северной Ирландии такое же количество баллов и 3 место.

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