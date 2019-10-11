Депай помог сборной Голландии обыграть Северную Ирландию
Сборная Голландии вырвала победу у Северной Ирландии в рамках 7-го тура отборочного этапа Евро-2020.
Счет был открыт на 75-й минуте гостями встречи. Спустя 5 минут Мемфис Депай забил ответный гол, а на 1-й добавленной минуте еще один мяч забил Люк де Йонг. Точку в матче поставил еще один гол Депая.
Голландия - Северная Ирландия - 3:1 (0:0)
Голы: Магеннис, 75 - 0:1, Депай, 80 - 1:1, Л.де Йонг, 90+1 - 2:1, Депай, 90+4 - 3:1.
Голландия: Силлессен, Дюмфрис (Л.де Йонг, 78), де Лигт, ван Дейк, Блинд, Вайналдум, Ф.де Йонг, де Рон (ван де Бек, 66), Бергвайн, Депай, Бабел (Мален, 66).
Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Смит, Каткарт, Дж.Эванс, Фергюсон, Дэйвис, Сэвилл (Томпсон, 83), К.Эванс (Флэнаган, 87), Макнэйр, Лафферти (Магеннис, 66), Даллас.
Нидерланды в группе C занимают лидирующую позицию, имея в активе 12 баллов. У Северной Ирландии такое же количество баллов и 3 место.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3