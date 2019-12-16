Депай порвал крестообразные связки колена и пропустит Евро-2020

"Лион" подтвердил, что у вингера Мемфиса Депая диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Таким образом, звёздному голландцу придётся перенести операцию и пропустить около полугода.

Сезон для 25-летнего футболиста досрочно завершён. Также крайне маловероятно его участие в финальной части Евро-2020.

В нынешней кампании Депай забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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