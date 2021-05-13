Депай пошел на снижение финансовых требований ради перехода в "Барселону"

Теги барселонамемфис депайрональд куман

Депай пошел на снижение финансовых требований ради перехода в "Барселону" Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Форвард "Лиона" Мемфис Депай хочет перебраться в "Барселону".

Как сообщает Marca, игрок согласился снизить финансовые требования ради перехода в каталонский клуб.

Отмечается, что переход Депая в "Барсу" также зависит от будущего Рональда Кумана. Если тренер покинет клуб, то подписание Депая будет под вопросом.

Напомним, что контракт Депая с "Лионом" истекает этим летом и он станет свободным агентом.

В этом сезоне Депай провел 38 игр, в которых забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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