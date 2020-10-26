Депай посвятил гол в ворота "Монако" травмированному ван Дейку

Голландский форвард "Лиона" Мемфис Депай поддержал своего соотечественника защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

Нападающий "ткачей" открыл счёт в воскресном матче с "Монако" и посвятил свой гол центрбеку "красных".

"Вирджил, будь сильным, мой брат", - было написано на футболке, которую показал в камеру Депай после забитого мяча.

Memphis Depay shows solidarity for his national team teammate Virgil van Dijk ❤️ #OLASM pic.twitter.com/xrnpPsqMVH — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) October 25, 2020

Напомним, что ван Дейк выбыл на длительный срок из-за травмы крестообразной связки колена.

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