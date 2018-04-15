Депай поучаствовал в девяти голах "Лиона" в последних трех матчах

Голландский вингер "Лиона" Мемфис Депай забил гол и отдал результативную передачу в матче чемпионата Франции против "Амьена" (3:0).

Стоит отметить, что футболист принял участие в девяти голах "Лиона" (4 мяча и 5 голевых пасов) в последних трех матчах.

Всего в этом сезоне 24-летний Депай провел за "Лион" 46 матчей, забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.

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