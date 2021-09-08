Депай повторил рекорд Патрика Клюйверта

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Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай оформил хет-трик в игре против Турции (6:1).

Как сообщает Opta Sports, Депай повторил достижение Патрика Клюйверта, забив 12 голов за национальную команду в календарном году.

Стоит отметить, что Депай имеет все шансы побить рекорд, так как до конца года Нидерланды еще сыграют против Латвии, Гибралтара, Черногории и Норвегии.

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