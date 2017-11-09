Депай принял участие в девяти голах в последних девяти матчах

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Депай принял участие в девяти голах в последних девяти матчах

Сборная Голландии в товарищеском матче играет против Шотландии.

В первой половине поединка счет открыл полузащитник голландцев Мемфис Депай.

Стоит отметить, что 23-летний Депай принял участие в девяти голах (8 голов и 1 результативная передача) в последних девяти матчах за клуб и сборную.

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