Депай принял участие в девяти голах в последних девяти матчах
Сборная Голландии в товарищеском матче играет против Шотландии.
В первой половине поединка счет открыл полузащитник голландцев Мемфис Депай.
Стоит отметить, что 23-летний Депай принял участие в девяти голах (8 голов и 1 результативная передача) в последних девяти матчах за клуб и сборную.
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