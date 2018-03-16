Депай: "Проигрывать таким образом дома стыдно"

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Депай: "Проигрывать таким образом дома стыдно"Нападающий "Лиона"  Мемфис Депай разочарован тем, как его команда играла против ЦСКА (2:3) в матче 1/8 финала Лиги Европы. 

На выезде французы обыграли россиян со счетом 1:0.

"Мы выиграли со счетом 1:0 в Москве, поэтому проигрывать таким образом дома стыдно. Впереди у нас большой матч с "Марселем", и мы знаем. Что должны делать", - отметил он. 

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