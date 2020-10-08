Депай прокомментировал срыв трансфера в "Барселону"

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Депай прокомментировал срыв трансфера в "Барселону"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай высказался о том, что "Барселона" не успела купить его до закрытия трансферного окна.

"Жизнь продолжается. Теперь я снова сосредоточен на "Лионе". У меня осталось желание играть здесь важную роль. С "Барсой" всё было довольно близко. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Если я продолжу демонстрировать хороший футбол, "Барса" может сохранить ко мне интерес", - приводит слова голландца Voetbal International.

Напомним, что "Лион" был готов продать Депая за 25 миллионов евро + бонусы, однако трансферу помешал отказ Усмана Дембеле покидать "Камп Ноу".

Президент "ткачей" Жан-Мишель Ола позднее не исключил, что 26-летний форвард присоединится к "сине-гранатовым" в январе.

Не пропустите: Депай разочарован действиями "Барселоны". | http://soccernews.ru
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