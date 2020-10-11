Депай рассчитывает покинуть "Лион" в январе

Форвард "Лиона" Мемфис Депай сообщил, что покинет французский клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересована "Барселона".

"Мне 26 лет и мой трансфер почти ничего не будет стоить. Можно ожидать, что клубы проявят интерес. Скоро январь, посмотрим, что будет. Не говорю, что точно уйду, но вероятность есть. Интерес от клубов станет выше", - цитирует Депая ND DeS.

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