Депай рассказал, что помогает ему восстанавливаться после тяжёлой травмы колена
Вингер "Лиона" Мемфис Депай сообщил, что вынужденную паузу в карьере, обусловленную разрывом передней крестообразной связки колена, он намерен заполнить музыкой.
Напомним, что голландец увлекается рэпом и уже выпустил несколько треков.
"Известно, что я буду отсутствовать некоторое время из-за травмы, но я работаю как зверь, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Вы знаете, что работа над музыкой - терапия для меня. Так что я определённо собираюсь сделать что-то невероятное", - написал Депай в инстаграме.
Y’all know that I’m gonna be out for a while cuz of my injury, but while I’m working like a beast to get back on the field ASAP y’all know that working on my music is therapeutic for me so I’m definitely gonna put my pain, struggle and motivation in the studio and try to make some incredible music. I hope y’all don’t be offended cuz im about to spazz!! #2020
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|Лион
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