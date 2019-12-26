Депай рассказал, что помогает ему восстанавливаться после тяжёлой травмы колена

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Депай рассказал, что помогает ему восстанавливаться после тяжёлой травмы колена

Вингер "Лиона" Мемфис Депай сообщил, что вынужденную паузу в карьере, обусловленную разрывом передней крестообразной связки колена, он намерен заполнить музыкой.

Напомним, что голландец увлекается рэпом и уже выпустил несколько треков.

"Известно, что я буду отсутствовать некоторое время из-за травмы, но я работаю как зверь, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Вы знаете, что работа над музыкой - терапия для меня. Так что я определённо собираюсь сделать что-то невероятное", - написал Депай в инстаграме.

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