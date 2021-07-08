Депай согласился на 30-процентное снижение зарплаты в "Барселоне"

2 Теги барселонамемфис депай

Депай согласился на 30-процентное снижение зарплаты в "Барселоне" Фото: твиттер Мемфиса Депая

Форвард Мемфис Депай согласился на 30-процентное сокращение зарплаты в "Барселоне".

Как сообщает Goal.com, голландец будет получать меньше, чем было первоначально согласовано, так как "Барсе" нужно сократить расходы.

Изначально Депаю предлагали 7 миллионов евро за сезон плюс бонусы, однако теперь он будет зарабатывать около 5 миллионов.

Отмечается, что футболист сразу же пошел на встречу клубу и был рад оказать помощь.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео следует взять с него пример!В финансовых требованиях и игровых навыках!А то так и сгниёт в собственноручно обанкроченном диктаторском клубе Месси!Депай - новый лидер Барсы!Дыра немецкая уже не та!Вместе с Лео - пошли вон!Негодяи!Вискас эль барса!

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