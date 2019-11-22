Депай стал капитаном "Лиона"
Стало известно, кто назначен капитаном "Лиона". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
По информации источника, главный тренер французской команды Руди Гарсия заявил, что капитаном "Лиона" станет форвард Мемфис Депай. Вице-капитаном назначен защитник Лео Дюбуа.
В этом сезоне Депай участвовал в 10 матчах Лиги 1, забив 7 голов и сделал 2 ассиста.
А еще: Агент Бэйла заявил, что празднования с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид" были для СМИ, а не фанатов| http://soccernews.ru
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