Депай стал первым с 2011 года игроком сборной Нидерландов, поучаствовавшим в 4 голах в одном матче

В матче первого тура квалификации Евро-2020 сборная Нидерландов разгромила национальную команду Беларуси со счётом 4:0.

В этой игре вингер "Лиона" Мемфис Депай забил два мяча и сделал два ассиста.

Таким образом, экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" стал первым с 2011 года игроком "оранжевых", поучаствовавшим в 4 голах в одном матче.

Как сообщает Gracenote Live, восемь лет назад подобное удалось Робину ван Перси и Клаасу-Яну Хунтелаару в поединке с Сан-Марино (11:0).

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