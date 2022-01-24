Депай украл телефон у фаната "Барселоны" (видео)

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Депай украл телефон у фаната "Барселоны" (видео)

Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Голландский нападающий "Барселоны" Мемфис Депай подшутил над болельщиком каталонского клуба, украв у него телефон.

Футболист ехал в автомобиле, но остановился, чтобы пообщаться с болельщиками, которые стали снимать его на телефоны. Депай попросил телефон у одного из них, а затем нажал на газ и уехал.

В нынешнем сезоне 27-летний Депай провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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