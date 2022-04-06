Депай вновь травмировался

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Депай вновь травмировался

Фото: твиттер Депая\Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай вновь получил травму, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

У голландского футболиста диагностировано растяжение мышцы задней поверхности бедра. Точные сроки возвращения Депая официально не сообщаются, однако он не попал в заявку "Барсы" на матч против "Айнтрахта" в рамках 1\4 финала Лиги Европы.

Как сообщает каталонский журналист Хави Мигель, Мемфис будет восстанавливаться от новой травмы не менее двух недель.

В нынешнем сезоне Депай сыграл в 21 матче Ла Лиге, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

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