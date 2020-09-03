Депай выпустил новый рэп-сингл
Форвард "Лиона" Мемфис Депай выпустил новый сингл.
Футболист на своем ютуб-канале опубликовал клип на песню 2 Corinthians 5:7.
Отметим, что у Депая уже есть шесть песен, и еще четыре трека совместно с другими исполнителями.
Читайте также: "Барселона" предложит "Лиону" обмен футболистами. | http://soccernews.ru
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|Реймс
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|Лион
|28
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|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|Страсбур
|27
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|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|28
|27
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|28
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|20
|Тулуза
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|13