Депай выпустил новый рэп-сингл

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Депай выпустил новый рэп-сингл

Форвард "Лиона" Мемфис Депай выпустил новый сингл.

Футболист на своем ютуб-канале опубликовал клип на песню 2 Corinthians 5:7.

Отметим, что у Депая уже есть шесть песен, и еще четыре трека совместно с другими исполнителями.

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