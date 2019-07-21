

Голландский нападающий "Лиона" Мемфис Депай выпустил видеоклип на свою песню Fall Back.

В клипе снялись полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена, хавбек "Ромы" Джастин Клюйверт и нападающий ПСВ Стевен Бергвейн.

25-летний Депай выступает за "Лион" с января 2017 года. В минувшем сезоне он провел за французский клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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