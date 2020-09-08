Депай высказался об интересе со стороны "Барселоны"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай дал комментарии по поводу новостей о желании "Барселоны" заполучить его.

"Посмотрим, как всё сложится. Я пообщаюсь с представителями "Лиона", и потом увидим, что произойдёт. Знаю об интересе со стороны "Барсы", но больше не могу ничего сказать, потому что не так много знаю", - цитирует голландца Goal.com.

Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" готовы заплатить за форварда 25 миллионов евро. Также на него претендует "Рома".

В прошлом сезоне Депай сыграл за "Лион" 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

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