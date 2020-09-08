Депай высказался об интересе со стороны "Барселоны"

Теги лионбарселонамемфис депай

Депай высказался об интересе со стороны "Барселоны"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай дал комментарии по поводу новостей о желании "Барселоны" заполучить его.

"Посмотрим, как всё сложится. Я пообщаюсь с представителями "Лиона", и потом увидим, что произойдёт. Знаю об интересе со стороны "Барсы", но больше не могу ничего сказать, потому что не так много знаю", - цитирует голландца Goal.com.

Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" готовы заплатить за форварда 25 миллионов евро. Также на него претендует "Рома".

В прошлом сезоне Депай сыграл за "Лион" 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

Не пропустите: "Барселона" может обменять Умтити на Депая. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: у Дзаньоло разрыв крестообразной связки колена

Официально: у Дзаньоло разрыв крестообразной связки колена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов