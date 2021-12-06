Депай высказался перед матчем с "Баварией"
Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен
Голландский форвард "Барселоны" Мемфис Депай высказался перед матчем против "Баварии" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы должны хорошо психологически быть готовы к этой игре. Для нас это словно финал. И мы должны сыграть с предельной интенсивностью, впереди у нас 90 минут.
Безусловно, многое зависит и от результата "Бенфики", но мы должны концентрироваться на себе и постараться выиграть свой матч.
Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это наш последний шанс. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат.
Все начинается с веры. Мы "Барселона", поэтому все возможно", – сказал Депай.
Отметим, что если "Барселона" не выиграет у "Баварии", а "Бенфика" дома победить "Динамо" Киев, то каталонцы вылетят в Лигу Европы. Игра между "Баварией" и "Барселоной" пройдет 8 декабря. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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