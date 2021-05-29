Депай: "Я бы хотел, чтобы Куман остался в "Барселоне"

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Депай: "Я бы хотел, чтобы Куман остался в "Барселоне" Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай высказался в отношении наставника "Барселоны" Рональда Кумана.

"Я бы хотел, чтобы Куман остался в "Барселоне". Независимо от того, где буду выступать я. Я бы хотел, чтобы он и дальше там работал. Ко мне есть определенный интерес. "Барса" - отличный клуб, однако есть и другие хорошие команды. На данный момент я полностью сконцентрирован на сборной", - приводит слова Депая Marca.

Напомним, что Депай покинет "Лион" в конце июня по истечении контракта.

Ранее сообщалось, что голландец продолжит карьеру в "Барсе", однако переход сорвется в случае отставки Кумана.

Читайте также: Переход Депая в "Барселону" на грани срыва. | http://soccernews.ru
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