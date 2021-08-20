Депай: "Я даже не успел познакомиться с Месси"

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Депай: "Я даже не успел познакомиться с Месси"

Фото инстаграм Мемфиса Депая

Форвард "Барселоны" Мемфис Депай рассказал, что его знакомство с экс-капитаном каталонской команды Лионелем Месси так и не состоялось.

"Я даже не успел познакомиться с ним. Лео поздно приступил к предсезонной подготовке из-за отпуска, связанного с Кубком Америки. Возможно, наше знакомство ещё впереди. Вдруг мы когда-нибудь сыграем друг против друга или Месси вернётся в "Барсу". Кто знает", - цитирует голландца Sport.es.

Депай перешёл в "блауграну" этим летом из "Лиона" на правах свободного агента, заключив двухлетний контракт.

Месси после возвращения из отпуска узнал, что "Барселона" не может продлить с ним соглашение из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Через несколько дней аргентинец стал игроком ПСЖ.

Не пропустите: Эрнесто Вальверде неоднозначно высказался о своих отношениях с Месси. | http://soccernews.ru
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