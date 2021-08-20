Депай: "Я даже не успел познакомиться с Месси"
Форвард "Барселоны" Мемфис Депай рассказал, что его знакомство с экс-капитаном каталонской команды Лионелем Месси так и не состоялось.
"Я даже не успел познакомиться с ним. Лео поздно приступил к предсезонной подготовке из-за отпуска, связанного с Кубком Америки. Возможно, наше знакомство ещё впереди. Вдруг мы когда-нибудь сыграем друг против друга или Месси вернётся в "Барсу". Кто знает", - цитирует голландца Sport.es.
Депай перешёл в "блауграну" этим летом из "Лиона" на правах свободного агента, заключив двухлетний контракт.
Месси после возвращения из отпуска узнал, что "Барселона" не может продлить с ним соглашение из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Через несколько дней аргентинец стал игроком ПСЖ.
Не пропустите: Эрнесто Вальверде неоднозначно высказался о своих отношениях с Месси. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14