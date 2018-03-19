Депай: "Я хочу быть лучшим в мире"

Вингер "Лиона" Мемфис Депай рассказал о своих амбициях стать лучшим игроком мира.

"Конечно, я хочу быть лучшим в мире. Я хочу играть против топ-команд и против топ-футболистов. Чего мне не хватает для этого? Честно говоря, в плане качества игры всё в порядке, мне не хватает только стабильности. Но я не смогу стать лучшим в мире, играя в "Лионе" - приводит слова 24-летнего голландца AS.

В этом сезоне Депай сыграл за "Лион" 43 матча, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

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