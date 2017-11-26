Депай забил семь голов в последних семи матчах чемпионата Франции

В матче 14-го тура чемпионата Франции "Лион" разгромил "Ниццу" со счетом 5:0.

Дублем в этом поединке отметился голландский полузащитник Мемфис Депай.

Стоит отметить, что последних 7 матчах Лиги 1 голландец забил 7 голов.

В этом сезоне на счету 23-летнего Депая 10 мячей и 5 голевых пасов в 18 встречах.

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