Депай зачитал рэп о ван Дейке
Вингер "Лиона" Мемфис Депай в ходе стрима зачитал рэп, придуманный на ходу за счёт импровизации.
Трек голландца посвящён его соотечественнику защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку.
"Он лидер, он босс на поле. Он приходит на угловой, сильный удар головой. Он ни от кого ничего не берёт, только деньги. Ван Дейк - герой всех голландцев. Ван Дейк, берегись, он бьёт. Вы знаете, мы не лжём. Голландец, он летает. Желаю, чтобы ты подписался, но не с "Ливерпулем", а с "Манчестер Юнайтед", - прозвучало из уст Депая.
Asked @Memphis to freestyle—and he mixed English and Dutch to pay tribute to @VirgilvDijk pic.twitter.com/Zep09uNTnN— B/R Football (@brfootball) April 24, 2020
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18