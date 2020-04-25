Депай зачитал рэп о ван Дейке

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Депай зачитал рэп о ван Дейке

Вингер "Лиона" Мемфис Депай в ходе стрима зачитал рэп, придуманный на ходу за счёт импровизации.

Трек голландца посвящён его соотечественнику защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку.

"Он лидер, он босс на поле. Он приходит на угловой, сильный удар головой. Он ни от кого ничего не берёт, только деньги. Ван Дейк - герой всех голландцев. Ван Дейк, берегись, он бьёт. Вы знаете, мы не лжём. Голландец, он летает. Желаю, чтобы ты подписался, но не с "Ливерпулем", а с "Манчестер Юнайтед", - прозвучало из уст Депая.

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