Депай защитил Кумана

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Форвард "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай выступил в защиту главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана.

"Вы думаете, что мы всегда будем играть одинаково? Это не логично. Даже здесь, в Нидерландах, когда ушли легенды национальной сборной, такие как Снейдер и Роббен, мы находимся в той же ситуации, что и сейчас "Барселона".

У нас есть команда талантливых молодых игроков. 17, 18 и 22 лет. В нашей команде сейчас много детей. Как игрок, вы сражаетесь за тренера. Вы знаете, что у него нет финансовых ресурсов, которые всегда были у "Барселоны".

Куман - сильный человек с сильным характером. Я не думаю, что это правильное описание, чтобы сказать, что мне его жаль. Конечно, вы хотите, чтобы ситуация была другой.

Должен сказать, что я очень позитивно отношусь к клубу, президенту и ситуации в целом. Время, нам нужно время", - сказал голландский футболист.

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