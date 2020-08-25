Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"

"Манчестер Юнайтед" вступил в гонку за форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает Deportes Cuarto.

Сообщалось, что он рассматривает возможность покинуть каталонский клуб.

По данным источника, агенты "МЮ" уже начали предпринимать первые шаги, чтобы убедить аргентинца присоединиться к английскому клубу.

Ранее интерес к 33-летнему форварду также проявляли "Интер" и "Манчестер Сити", однако у "МЮ" лучшие финансовые возможности.

Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.

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