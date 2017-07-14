"Депортиво" арендовал хавбека "Валенсии"

Полузащитник "Валенсии" Закария Баккали стал игроком "Депортиво", сообщает официальный сайт клуба.

Галисийцы арендовали 21-летнего бельгийца марокканского происхождения на один сезон. Другие детали сделки не разглашаются.

Баккали выступает за "Валенсию" с 2015 года, сыграл 40 матчей и забил 3 гола.

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