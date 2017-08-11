"Депортиво" арендовал нападающего "Порту"

"Депортиво" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Порту" Адриана Лопеса.

Галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста на один сезон с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что Адриан уже выступал за "Депортиво" с 2006 по 2011 год.

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