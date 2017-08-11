"Депортиво" арендовал нападающего "Порту"

Теги депортиво ла-коруньяпортуадриан

"Депортиво" арендовал нападающего "Порту"

"Депортиво" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Порту" Адриана Лопеса.

Галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста на один сезон с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что Адриан уже выступал за "Депортиво" с 2006 по 2011 год. 

Не пропустите: Налдо стал игроком "Эспаньола". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов