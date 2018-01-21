"Депортиво" арендовал украинского вратаря

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"Депортиво" арендовал украинского вратаря

Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль стал игроком "Депортиво", сообщает официальный сайт клуба.

Галисийцы арендовали украинского стража ворот до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

В этом сезоне 25-летний голкипер сыграл за "Динамо" 18 матчей, в которых пропустил 18 голов.

Стоит отметить, что уже сегодня "Депортиво" сразится в Мадриде с "Реалом". Пока неизвестно, сможет ли Коваль выйти на поле в этой игре, однако если это случится, то ему, скорее всего, будет противостоять трио BBC. | http://soccernews.ru

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