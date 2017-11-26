"Депортиво" - "Атлетик" - 2:2 (обзор)

Теги депортиво ла-коруньяатлетик бильбао

"Депортиво" - "Атлетик" - 2:2 (обзор)Смотрите видеообзор 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Депортиво" из Ла-Коруньи дома сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
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