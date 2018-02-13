"Депортиво" – "Бетис" - 0:1 (обзор)

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"Депортиво" – "Бетис" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура испанской Примеры между "Депортиво" и "Бетисом".

Не пропустите: Неудачный дебют Зеедорфа: "Бетис" в гостях одолел "Депортиво". | http://soccernews.ru

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5 Вильярреал 23 37
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8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
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