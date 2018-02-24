"Депортиво" - "Эспаньол" - 0:0 (обзор)

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"Депортиво" - "Эспаньол" - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Депортиво" и "Эспаньолом".

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2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 24 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Депортиво Ла-Корунья 25 18
19 Лас Пальмас 24 18
20 Малага 24 13
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