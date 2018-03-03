"Депортиво" – "Эйбар" - 1:1, "Леганес" – "Малага" - 2:0 (обзоры)

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"Депортиво" – "Эйбар" - 1:1, "Леганес" – "Малага" - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 27-го тура испанской Примеры.

"Депортиво" – "Эйбар" - 1:1 

"Леганес" – "Малага" - 2:0

Не пропустите: "Депортиво" и "Эйбар" сильнейшего не выявили, "Леганес" выиграл у "Малаги". | http://soccernews.ru

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5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
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8 Эйбар 27 39
9 Бетис 26 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Леганес 27 33
13 Атлетик Бильбао 27 32
14 Эспаньол 26 31
15 Алавес 26 31
16 Реал Сосьедад 26 30
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