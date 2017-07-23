"Депортиво" хочет вернуть Лукаса Переса и предлагает ему 10-летний контракт

Теги депортиво ла-коруньяарсенал лондонлукас перес

"Депортиво" хочет вернуть Лукаса Переса и предлагает ему 10-летний контракт

"Депортиво" проявляет интерес к испанскому нападающему "Арсенала" Лукасу Пересу, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, испанский клуб намерен заплатить за футболиста 10 миллионов евро и предлагает ему контракт на 10 лет.

Стоит отметить, что 28-летний Перес выступал за "Депортиво" до перехода в "Арсенал" на протяжении трех лет.

Не пропустите: Алексис Санчес готов пойти на конфликт с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов