"Депортиво" хочет вернуть Лукаса Переса и предлагает ему 10-летний контракт

"Депортиво" проявляет интерес к испанскому нападающему "Арсенала" Лукасу Пересу, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, испанский клуб намерен заплатить за футболиста 10 миллионов евро и предлагает ему контракт на 10 лет.

Стоит отметить, что 28-летний Перес выступал за "Депортиво" до перехода в "Арсенал" на протяжении трех лет.

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