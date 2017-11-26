"Депортиво" и "Атлетик" расписали результативную ничью

Теги атлетик бильбаодепортиво ла-корунья

"Депортиво" и "Атлетик" расписали результативную ничью

В рамках 13-го тура испанской Примеры "Депортиво" сыграл вничью с "Атлетиком".

"Депортиво" – "Атлетик" 2:2

Голы: Сусаета, 16 - 0:1, Адриан, 35 - 1:1, Иньяки Уильямс, 60 - 1:2, Шер, 76 - 2:2

"Депортиво": Мартинес, Шер, Наварро, Хуанфран, Альбентоса, Борхес (Андоне, 64), Москера (Экспосито, 46), Вальверде, Картабия (Хиль, 85), Адриан, Перес.

"Атлетик": Аррисабалага, Лапорт, Нуньес, Баленсиага, Де Маркос (Рауль Гарсия, 54), Сусаета, Микель Рико, Иньяки Уильямс, Итурраспе, Боведа, Адурис.

Предупреждения: Москера (39), Картабия (44), Экспосито (68), Лапорт (71), Альбентоса (87). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов