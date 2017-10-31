"Депортиво" и "Эспаньол" побеждают в 10-м туре Примеры

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"Депортиво" и "Эспаньол" побеждают в 10-м туре Примеры

В рамках десятого тура испанской Примеры состоялись ещё два матча. "Депортиво" в гостях одержал волевую победу над "Лас Пальмасом", а "Эспаньол" на своём поле одолел "Бетис".

"Лас Пальмас" – "Депортиво" - 1:3

Голы: Реми, 7 - 1:0, Борхес, 36 - 1:1, Борхес, 54 - 1:2, Перес, 69 (пенальти) - 1:3.

"Лас Пальмас": Лисоаин, Лемос, Кастельяно, Маседо, Бигас, Гомес, Серджи Сампер (Аквилани, 74), Виера (Домингес, 14), Витоло, Реми, Кальери.

"Депортиво": Пантилимон, Шер, Луизинью, Хуанфран, Сидней, Борхес, Гильерме, Вальверде (Москера, 61), Картабия (Экспосито, 83), Баккали (Наварро, 73), Перес.
 

"Эспаньол" – "Бетис" - 1:0

Гол: Морено, 55 - 1:0.

"Эспаньол": Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Дардер (Диоп, 85), Санчес, Хурадо (Мелендо, 79), Хави Фуэго, Пьятти (Гарсия, 66), Морено, Баптистао.

"Бетис": Адан, Манди, Тошка, Барраган, Амат, Гуардадо, Гарсия, Матиас Науэль (Кэмпбелл, 76), Фабиан Руис (Будебуз, 69), Санчес, Санабрия (Леон, 63).

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