"Депортиво" и "Эспаньол" расписали нулевую ничью

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"Депортиво" и "Эспаньол" расписали нулевую ничью

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Депортиво" сыграл вничью с "Эспаньолом".

"Депортиво" – "Эспаньол" 0:0

"Депортиво": Мартинес, Шер, Луизинью, Хуанфран, Боведа, Гильерме, Москера (Мунтари, 82), Картабия (Чолак, 65), Адриан, Андоне (Борха Валье, 89), Перес.

"Эспаньол": Лопес, Лопес Сильва, Дуарте, Кариколь, Пьятти (Хурадо, 74), Санчес, Санчес, Дардер, Гранеро (Марк Наварро, 80), Баптистао (Гарсия, 69), Морено.

Предупреждения: Андоне (17), Москера (33), Санчес (42), Шер (60), Картабия (62), Боведа (83).

На 65-й минуте Лукас Перес не реализовал пенальти. | http://soccernews.ru

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