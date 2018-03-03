"Депортиво" и "Эйбар" сильнейшего не выявили, "Леганес" выиграл у "Малаги"

В рамках 27-го тура испанской Примеры состоялись ещё два матча. "Депортиво" сыграл вничью с "Эйбаром", а "Леганес" победил "Малагу".

"Депортиво" – "Эйбар" - 1:1

Голы: Инуи, 11 - 0:1, Дмитрович, 33 (автогол) - 1:1.

"Депортиво": Коваль, Сидней, Наварро, Боведа, Альбентоса, Мунтари (Крон-Дели, 81), Борхес, Чолак (Мартинес, 43), Адриан, Андоне (Баккали, 85), Перес.

"Эйбар": Дмитрович, Ломбан, Арбилья, Хосе Анхель, Пенья, Диоп (Кике, 60), Дани Гарсия, Жордан, Орельяна (Леон, 27), Инуи (Иван Алехо, 74), Шарлес.

Удаление: Коваль (39).



"Леганес" – "Малага" - 2:0

Голы: Эрасо, 55 - 1:0, Амрабат, 62 - 2:0.

"Леганес": Куэльяр, Бустинса (Муньос, 86), Рико, Сальдуа, Сиовас, Перес, Пирес (Гумбау, 90), Эрасо, Эль-Жар, Амрабат (Рамос, 87), Бовю.

"Малага": Роберто, Эрнандес, Рикка, Росалес, Микел, Итурра (Кузманович, 66), Ласен, Чори Кастро (Аньор, 70), Буэно (Идейе, 60), Эн-Несири, Ролан.

Не пропустите: "Севилья" дома разобралась с "Атлетиком". | http://soccernews.ru